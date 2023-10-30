Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum

Gram altın haftaya rekorla başladı. Ons altın 2 bin dolar seviyesine yükseldi. İç piyasada gram altın yeni bir rekorla bin 826 lirayı gördü.

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Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum

Altın yeni haftaya rekorla başladı. İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddetin getirdiği risklerin de etkisiyle ons altın yaklaşık 5 ay aradan sonra 2 bin dolar seviyesini gördü. Orta Doğu'da çatışma ortamının yeni başladığı Ekim ayının ilk haftasında Ons fiyatı bin 810 dolar seviyelerindeydi. Ons altındaki yükseliş gram altında da rekor getirdi. Gram altın sabah saatlerinde bin 826 lirayı gördü.

İç piyasada ise sarrafiye grubu altınlara talep arttı. Güvenli liman olarak görülen altınlarda özellikle işlemesiz altın grupları yatırım için vatandaşların ilgisini çekiyor. Kapalıçarşı'da gram altın bin 844 liradan, çeyrek altın 3 bin 21 liradan, yarım altın 3 bin 42 liradan, tam altın ise 12 bin 35 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyum esnafı Anıl Şengül, "İsrail - Filistin savaşı altının ons fiyatını etkiledi. Ons altın 1820 dolar seviyelerinden 2000 dolar seviyesini gördü. Dünya genelinde kıymetli madenlere talep arttı. Ülkemizde de en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altına talep arttı. Özellikle Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altına ilgi var. Vatandaşlar işlemesiz altınları yatırım için tercih ediyor" dedi.

Şengül, "Gram altın sabah saatlerinde bin 850 liradan açtı, bin 852 liraları da gördü. Gram altın şu anda bin 845 lira seviyesinde bulunuyor. Altın özellikle uzun vadede önemli bir yatırım aracıdır ve güvenilir limandır" diye konuştu.

Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum

Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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