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Boyner şahane cuma ne zaman? Boyner şahane cuma indirimleri

Boyner şahane cuma indirimleriyle 2020 yılında efsane dönüş yapıyor. Kadın, çocuk, erkek giyimlerinde, ev eşyası ve daha bir çok üründe yüzde 30, 40 ve 50'ye varan indirimler ziyaretçilerini bekliyor. Peki Boyner şahane cuma ne zaman? Boyner şahane cuma indirimleri neler?

Boyner şahane cuma ne zaman? Boyner şahane cuma indirimleri

Alışveriş tutkunlarının büyük merakla beklediği Boyner şahane cuma indirimleri başladı. İndirim takipçilerinin sık sık kovaladığı büyük indirim günleri Boyner'de efsane kampanyalarla müşterilerini bekliyor. Her yıl kasım ayında başlayan indirimler markalara göre farklı tarihler de olabiliyor. İşte Boyner'in şahane cuma indirim tarihleri ve birbirinden güzel ve uygun ürünleri...

BOYNER ŞAHANE CUMA NE ZAMAN?

Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan mağaza  ve internet sitesi Boyner'in şahane cuma indirimleri 23 - 26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılıyor. Ancak ürünlere göre Kasım sonuna kadar indirimler devam edecek. 

BOYNER ŞAHANE CUMA İNDİRİMLERİ

Milyonlarca üründe net %60, net %50 ve net %40 indirim mağazalarında ve boyner.com.tr’de seni bekliyor.

BOYNER ŞAHANE CUMA ALIŞVERİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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