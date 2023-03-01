Brad House kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad House Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad House adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brad House Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brad House 19 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley House şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brad House Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 7 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Brad House'nin Sutton United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brad House Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brad House futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında West Brom U18
21 Mart 2016 yılında Banbury
31 Mayıs 2016 yılında West Brom U18
1 Temmuz 2017 yılında West Brom U21
22 Eylül 2020 yılında Horsham
7 Aralık 2020 yılında Sutton Utd
15 Ocak 2022 yılında Carshalton Ath.
1 Şubat 2022 yılında Sutton Utd
7 Kasım 2022 yılında Havant & Water.
13 Ocak 2023 yılında Sutton Utd
Brad House Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brad House şuan Sutton United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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