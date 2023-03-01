Brad House kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad House Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Brad House kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brad House ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.