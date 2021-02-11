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  3. Braga - Porto maçında ilginç anlar! Futbolcular, arızalanan ambulansı itti!

Braga - Porto maçında ilginç anlar! Futbolcular, arızalanan ambulansı itti!

Portekiz Kupası yarı finalinde oynanan Braga-Porto maçındaki ilginç anlar, futbolseverleri güldürdü. Braga'da forma giyen David Carmo'nun sakatlığı üzerine sahaya giren ambulans arızalandı. Arızalanan ambulansı ise futbolcular iterek saha dışına çıkardı. İşte o anlar...

Portekiz Kupası yarı final maçında dün gece saatlerinde oynanan Braga-Porto maçı, 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 68. dakikasında Braga forması giyen David Carmo, sakatlandı ve sahaya ambulans çağırıldı. Oyuncuyu sahadan çıkarmak için gelen ambulansın arızalanması üzerine, futbolseverleri güldüren anlar yaşandı.

FUTBOLCULAR AMBULANSI İTTİ

Ambulans arızalanınca iki takımın oyuncuları aracı iterek sahadan çıkarmaya çalıştı. Ambulansı iten futbolcular içinde Porto forması giyen eski Beşiktaşlı Pepe de yer aldı. Ambulansla saha dışına çıkarılan David Carmo'nun ayağının kırıldığı belirtildi. 

90 dakikası 1-1 sonuçlanan karşılaşmada, finale çıkan takımı rövanş maçı belirleyecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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