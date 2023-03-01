Brandon Mason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Mason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Mason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Mason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Mason 30 Eylül 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Alexander Mason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Mason Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Mason, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Mason'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Mason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/beezymason97

http://www.instagram.com/beezymason/

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Brandon Mason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Mason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandon Mason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Mason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Watford U23

5 Ocak 2018 yılında Dundee United

14 Mayıs 2018 yılında Watford U23

6 Temmuz 2018 yılında Coventry City

5 Ekim 2020 yılında St. Mirren

17 Mayıs 2021 yılında Coventry City

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında MK Dons

22 Temmuz 2022 yılında Crawley Town

Brandon Mason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Mason şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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