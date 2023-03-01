Brandon Njoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Njoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Njoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brandon Njoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brandon Njoku {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brandon Njoku Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brandon Njoku'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Brandon Njoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brandon Njoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Cambridge U18
5 Ağustos 2022 yılında St. Neots Town
1 Ocak 2023 yılında Cambridge U18
7 Ocak 2023 yılında Cheshunt
31 Mayıs 2023 yılında Cambridge U18
Brandon Njoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brandon Njoku şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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