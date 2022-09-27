Brent petrol en dibi gördü: Akaryakıt fiyatlarında mest edecek indirim geliyor! Araç sahipleri ayağını gazdan çekmeyecek

ABD Merkez Bankasının (FED) politika faizini 75 baz puan artırarak 3.25 seviyesine yükseltti. Bu karar sonrası brent petrol fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. ABD'de Ocak ayından bu yana brent petrol ilk kez 80 doların altına indi. Bu düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluşturdu.

İNDİRİMİN TUTARI MEST ETTİ

Sektör temsilcilerinin iddialarına göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan fazla indirim yapılabilir. İndirimin tutarının brent petrol ve döviz kurlarındaki duruma bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL