Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Allah'ın emriyle istedi! Gelin olmaya hazırlanan Hadise'nin isteğini duyan inanamadı! Son dakika | Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildiUzun süre ilişkilerini saklayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı artık gözler önünde! İlk kez birlikte yakalandı! Öpüşme anları kameralara yansıdı!UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Çeyrek final bileti için son karşılaşmalar!ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 16 Mart 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeBrent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldiFenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in kendisinden büyük sevgilisi dikkat çekti! Bilge Uluğ'a bakan bir daha baktı!Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'dan söz aldı! Gizli anlaşma yapıldı!TV8 Survivor All Star 49. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Masumlar Apartmanı 62. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi

Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında hızlı yaşanan hızlı düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 93 kuruş indirim geldi.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmişti. Petrol fiyatlarındaki indirimin ardından ise fiyatlara peyderpey indirim gelmeye devam ediyor.

İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIDI

Bu kapsamda motorinin litre fiyatına dün yapılan  2,38 TL indirimin ardından yeni bir indirim geldi. Buna göre motorinin  litre fiyatına  93 kuruş, benzin fiyatı ise 1 lira 76 kuruş yeni indirim yapıldı.

Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi

BRENT PETROL DÜŞERSE İNDİRİMLER SÜRECEK

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün sürmesi durumunda akaryakıt fiyatlarına yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor. 

ZAMLARI DUYURAN EPGİS İNDİRİM GELİNCE DUYURU YAPMADI

Öte yandan zam geldiği zaman kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimler konusunda duyuru yapmadı. 

Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT