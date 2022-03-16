Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmişti. Petrol fiyatlarındaki indirimin ardından ise fiyatlara peyderpey indirim gelmeye devam ediyor.

İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIDI

Bu kapsamda motorinin litre fiyatına dün yapılan 2,38 TL indirimin ardından yeni bir indirim geldi. Buna göre motorinin litre fiyatına 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1 lira 76 kuruş yeni indirim yapıldı.

BRENT PETROL DÜŞERSE İNDİRİMLER SÜRECEK

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün sürmesi durumunda akaryakıt fiyatlarına yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor.

ZAMLARI DUYURAN EPGİS İNDİRİM GELİNCE DUYURU YAPMADI

Öte yandan zam geldiği zaman kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimler konusunda duyuru yapmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.