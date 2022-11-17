Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları dünyadaki ekonomiyi en çok etkileyen nedenlerin başında geliyor. Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili olduğu belirtiliyor.

YAYINLAMA
Google News
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 91,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili oldu.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti.

6.jpg

Petrol fiyatları en çok ekonomiyi etkiliyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de giderek artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor. Ülke, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uygulamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dolar 19 olacak mı? Döviz kurları yükselişte! İşte 17 Kasım Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 19 olacak mı? Döviz kurları yükselişte! İşte 17 Kasım Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altında yükseliş eğilimi kısa sürdü! İşte 17 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları
Altında yükseliş eğilimi kısa sürdü! İşte 17 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları
Merkez Bankası açıkladı! İstanbul'daki konut fiyatlarında rekor artış
Merkez Bankası açıkladı! İstanbul'daki konut fiyatlarında rekor artış
Araç sahiplerine güzel haber! Motorinden sonra şimdi de benzine indirim geliyor!
Araç sahiplerine güzel haber! Motorinden sonra şimdi de benzine indirim geliyor!
Son Haberler
Tokat'ta kan donduran olay! 3 kişi vurulmuş halde bulundu
Tokat'ta kan donduran olay! 3 kişi vurulmuş halde bulundu
Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım"
Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım"
Uzmanlardan korkutan açıklama: "Şuan herkeste korona virüs mevcut"
Uzmanlardan korkutan açıklama: "Şuan herkeste korona virüs mevcut"
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.
Gram ve çeyrek altın kritik seviyede! Yükseliş devam edecek mi? İşte güncel altın fiyatları...
Gram ve çeyrek altın kritik seviyede! Yükseliş devam edecek mi? İşte güncel altın fiyatları...
Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...
Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...
Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!
Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!
Çok Okunanlar
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu
Son dakika | Bakanlık duyurdu! TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller
Son dakika | Bakanlık duyurdu! TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller
Siverek’te 2 Grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Siverek’te 2 Grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Son dakika | MASAK'tan iflasını açıklayan FTX hakkında açıklama!
Son dakika | MASAK'tan iflasını açıklayan FTX hakkında açıklama!
Dr. Şeref Oğuz'dan 2023 asgari ücreti için olay tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizine dikkat çekti, rakam verdi
Dr. Şeref Oğuz'dan 2023 asgari ücreti için olay tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizine dikkat çekti, rakam verdi
Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorine indirim geldi!
Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorine indirim geldi!
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti