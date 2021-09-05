2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin maçında tarihe geçecek anlar yaşandı. Olayı sonradan öğrenen ve basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ardından maça ilişkin internette arama yapılmaya başlandı. Yaşanan gerginlik gündem oldu. Peki Brezilya Arjantin maçı kaç kaç bitti? | Brezilya Arjantin maçı ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

BREZİLYA ARJANTİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde Brezilya - Arjantin karşılaşmasında gerginlik çıktı.

Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de oynayan futbolcuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

Maç öncesinde sorunun çözülemeyince, Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girince ortalık bir anda karıştı.

Arjantin tarafı sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.

BREZİLYA ARJANTİN MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni yaşanlara ilişkin, "Yetkililer maçın ortasında sahaya girmek yerine neden maç öncesi gelip bizimle konuşmadılar?" ifadesini kullandı.

Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü.

Messi, "Biz gidiyoruz" ifadesini kullanıtken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" dedi.

Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.

Arjantin Futbol Federasyonu yaşanan olaylarla ilgili yaptığı ilk resmi açıklamada maçın askıya alındığını duyuruldu. Oynanamayan olaylı maç ertelendi.

İşte o anlar: