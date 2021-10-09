Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı

Koronavirüs salgınında aşılamanın yavaş ilerlediği ve toplumsal bağışıklık hedefinden uzak olan Brezilya'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle can kaybının her geçen gün arttığı ülkede, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 615 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 600 bin 425'e yükseldi.

VAKA VE ÖLÜM SAYISIYLA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ülkede 18 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 550 bin 730, iyileşenlerin sayısı da 20 milyon 665 bin 273 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA