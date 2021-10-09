Biyolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyolog Maaşları, Biyolog İş İlanlarıDeri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri İşçisi Maaşları, Deri İşçisi İş İlanlarıGalatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Sözleşme için anlaşma sağlanamadı!Mobilya Döşeme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEndüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıBursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Serkan Gür'ün biyografisiAsansör Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıIhma ne demek, TDK'ya göre Ihma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı

Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Brezilya'da son 24 saatte 615 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 600 bin 425 oldu.

Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı

Koronavirüs salgınında aşılamanın yavaş ilerlediği ve toplumsal bağışıklık hedefinden uzak olan Brezilya'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle can kaybının her geçen gün arttığı ülkede,  Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 615 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 600 bin 425'e yükseldi. 

thumbs-b-c-35ff375d003a37312c0ab5db5db682db.jpg

VAKA VE ÖLÜM SAYISIYLA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ülkede 18 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 550 bin 730, iyileşenlerin sayısı da 20 milyon 665 bin 273 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı Brezilya koronavirüs salgınının pençesinde! Salgın kaynaklı ölü sayısı 600 bini aştı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT