Brezilya'da 'pes' dedirten olay! Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi!

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde milyarlarca doz aşılama yapıldı. Uzmanlar sürekli olarak aşı çağrısında bulunurken, Brezilya'da bir kişi koronavirüse karşı 6. doz aşısını yaptırırken yakalandı.

Söz konusu olayla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken ülke basınında bu durum yaşanan elektronik arıza nedeniyle söz konusu kişinin 3 farklı hastanede aşı olabildiğini belirtildi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülkenin Brezilya olduğu bilinmekte.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı.