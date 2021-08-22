Cevabı sorudaydı! Dikkatini toplayamayan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!Delta varyantındaki yeni semptomlar belli oldu? İşte delta varyantının belirtileriBrezilya'da 'pes' dedirten olay! Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi!İkimizin Sırrı 3. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 3. bölüm canlı izleUzman isimden çarpıcı açıklamalar: "Önümüzdeki günlerde farklı varyantlar gündeme gelecek!"Aracı çalıp polise ateş açtı! Teslim olmak yerine yaşamına son verdi!Doğa kendini yenilemeye başladı! Muğla'da yangınların ardından ilk filizler çıktı!3. dozda hangisi daha etkili? Turkovac mi Sinovac mı? O soru cevap buluyorCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi! 5 bin 872 yeni personel alınacak!Acı haberi MSB duyurdu! Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, koronavirüse yenik düştü!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Brezilya'da 'pes' dedirten olay! Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi!

Brezilya'da 'pes' dedirten olay! Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi!

Brezilya'da bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakalanması sonucu Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken ülke basını yaşanan elektronik arıza nedeniyle söz konusu kişinin 3 farklı hastanede aşı olabildiğini belirtti.

Brezilya'da 'pes' dedirten olay! Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi!

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde milyarlarca doz aşılama yapıldı. Uzmanlar sürekli olarak aşı çağrısında bulunurken, Brezilya'da bir kişi koronavirüse karşı 6. doz aşısını yaptırırken yakalandı.

Söz konusu olayla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken ülke basınında bu durum yaşanan elektronik arıza nedeniyle söz konusu kişinin 3 farklı hastanede aşı olabildiğini belirtildi.

ABD'nin ardından  dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülkenin Brezilya olduğu bilinmekte.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı.

Brezilya'da pes dedirten olay! Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT