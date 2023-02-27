Brian Babit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Babit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Babit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Babit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Babit 21 Mart 1993 tarihinde Saint-Avold şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Babit Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tallas Sport Management - TSM yapmaktadır. Brian Babit, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Babit'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Babit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Babit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Babit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Babit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2013 yılında Dijon

31 Ocak 2015 yılında Amiens SC

30 Haziran 2015 yılında Dijon

11 Ocak 2016 yılında ASM Belfort

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2017 yılında Sarreguemines

13 Temmuz 2018 yılında RE Virton

1 Ocak 2019 yılında Hesperange

31 Ocak 2022 yılında FC UNA Strassen

Brian Babit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Babit şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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