Brock Motum kimdir? Galatasaray Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamada Avustralyalı uzun forvet Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamanın ardından Brock Motum'un basketbol kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Brock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

BROCK MOTUM KİMDİR?

Brock Motum, 16 Ekim 1990 tarihinde Avustralya’nın Brisbane şehrinde dünyaya geldi.

Brock Motum, ilk basketbol eğitimini Avustralya'nın Spor Enstitüsü’nde aldı.

Motum 19 yaşına girdiğinde kariyer tercihini koleje gitmekten yana kullanan oyuncu Washington State’e katıldı. Kolejdeki üçüncü sezonunda 18 sayı ve 6.4 ribaund ortalaması yakalayan Motum, Pac-12 Konferansı’nda Yılın En Fazla Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü alırken Yılın En İyi Beş’ine de seçildi.

Brock Motum, kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini İtalyan ekibi Granarolo Bologna ile sözleşme imzaladı. 2013-14 Serie A sezonunda 8.3 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakaladı. 2014-15 sezonu için Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide 36ers ile anlaştı. Kariyerinin en etkileyici sezonlarından birini geçiren Motum, sezonu 17.5 sayı ve 7.1 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.