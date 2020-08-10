Balkonda mangal keyfi faciaya sebep oluyordu!Tsai Ing-wen'den DSÖ'ye "siyasi önceliklerle hareket etme" eleştirisiBrock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 10 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresiHassan Diyab: “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur”10 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındıValilik açıkladı! Toplu asker uğurlamaları yasaklandıKorkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Brock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Brock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Brock Motum kimdir? Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklama sonrası Brock Motum'un basket kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Brock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Brock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Brock Motum kimdir? Galatasaray Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamada Avustralyalı uzun forvet Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamanın ardından Brock Motum'un basketbol kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Brock Motum kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

BROCK MOTUM KİMDİR?

Brock Motum, 16 Ekim 1990 tarihinde Avustralya’nın Brisbane şehrinde dünyaya geldi.

Brock Motum, ilk basketbol eğitimini Avustralya'nın Spor Enstitüsü’nde aldı.

Motum 19 yaşına girdiğinde kariyer tercihini koleje gitmekten yana kullanan oyuncu Washington State’e katıldı. Kolejdeki üçüncü sezonunda 18 sayı ve 6.4 ribaund ortalaması yakalayan Motum, Pac-12 Konferansı’nda Yılın En Fazla Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü alırken Yılın En İyi Beş’ine de seçildi.

Brock Motum, kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini İtalyan ekibi Granarolo Bologna ile sözleşme imzaladı. 2013-14 Serie A sezonunda 8.3 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakaladı. 2014-15 sezonu için Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide 36ers ile anlaştı. Kariyerinin en etkileyici sezonlarından birini geçiren Motum, sezonu 17.5 sayı ve 7.1 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT