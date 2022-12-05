Bronşit Nedir, Bronşit Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Olur?

Bronşit nedir, çeşitleri nelerdir? Bronşit tedavisi nasıl olur? sorularımızı Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarına yönettik. İşte Bölge hastanesi uzman doktorlarından aldığımız cevapları sizler için yayınlıyoruz.

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Bronşit Nedir, Bronşit Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Olur?

Bronşit nedir?

Akciğerlerdeki küçük hava keseciklerinde oluşan enfeksiyonların meydana getirdiği rahatsızlığa bronşit denir. Özellikle Mevsimler arasındaki geçişlerde bronşit sıklıkla görülebilir. Peki bronşit olduğumuzu nasıl anlarız? Bronşit tedavisi nasıl yapılır ?

BRONŞİT ÇEŞİTLERİ

İki tip bronşit türü vardır. Kronik ve akut olarak ele alınan bronşitin akut olanı, bakteri ve virüslerden kaynaklıdır. Bakterilerin bronş duvarlarını kalınlaştırdığı bu rahatsızlıkta enfeksiyonların tedavi edilmesi şarttır.

Kronik bronşit ise sigara kullanımı ya da KOAH nedeniyle ortaya çıkar. Astım bronşit olarak da adlandırılır. Kısa sürede iyileşmediği için hastanın tedavi süreci biraz daha uzun olmaktadır.

Bronşit Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Bronşit Tedavisi Nasıl Olur?

BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bronşit belirtileri, rahatsızlığın çeşidine göre ortaya çıkar. Akut bronşit hastalığında üst solunum yolu enfeksiyonu yaşanır ve burun akıntısı ile hapşırma gibi belirtilerle kendini belli eder. Bronşit belirtileri şunlardır;

  • Hırıltılı solunum sesleri
  • Öksürük krizleri
  • Akciğerlerdeki hava keseciklerinin dolması ve solunum sıkıntısının yaşanması
  • İştahsızlık
  • Ateş olarak sıralanmaktadır.

Bronşit Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Bronşit Tedavisi Nasıl Olur?

BRONŞİT TANISI NASIL KONUR?

Yaşanan ilk bronşit atağının ardından art arda gelen ataklar, tanı koyma sürecini hızlandırır. Hışıltı ya da ailede astım öyküsünün olması, bronşit astımı işaret eder. Akut bronşitte ise bilinç bozukluğu, iştahsızlık, ve huzursuzluk söz konusudur.

Bronşit tanısı konulurken klinik derecelendirmelerden faydalanılır. Hastadaki solunum sayısına bakılmakla beraber solunum sesi dinlenir. Puanlama aşamasında 1 ile 3 arasında hafif bronşit, 4 ile 8 arasında orta bronşit, 9 ve üzerindeki puanlarda ise ağır bronşit hastalığı tanısı konulur. Ancak ağır bronşit vakaları genelde KOAH hastalarında görülmektedir.

Bronşit tanı koyma sürecinde ayrıca balgam testi, kan tetkikleri, kan gazı ölçümü, akciğer röntgeni ve bilgisayarlı tomografi uygulamasından yararlanılmaktadır.

Bronşit Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Bronşit Tedavisi Nasıl Olur?

BRONŞİT TEDAVİSİ

Hasta incelendikten sonra bakteriyel nedenli bronşit için antibiyotik tedavisi başlatılır. Ayrıca akut bronşite virüslerin neden olması durumunda antibiyotik kullanılmadan kendiliğinden geçmesi beklenir. Genelde semptomları kontrol altına almak ve hastalığın ilerleyişini durdurmak için tedavi uygulandığı unutulmamalıdır.

Başlatılan tedavi, bronşların rahatlamasını sağlar. Ayrıca mukusun koyulaşmasını engeller. Akut bronşit hastalarına bol su tüketimi de önerilir. Ayrıca bronşların tahriş olmaması için sigara tüketiminin sonlandırılması gerekir.

Yine tedavi aşamasında bronşit belirtilerinin uzun sürdüğü de görüşür. Eğer söz konusu semptomlar 3 aydan fazla devam ederse kronik bronşit tanısı konulur ve hızlı bir şekilde antibiyotik tedavisine başlanır.

Eğer sizde veya çevrenizdeki kişilerde bronşit belirtileri görüyorsanız, mutlaka doktorunuza başvurunuz. Erken tanı ve tedavi iyileşme sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Özel Pendik Bölge Hastanesi Sağlıklı Günler Diler…

Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

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