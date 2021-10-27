Dünya basketbolunun en önemli ligi NBA'de heyecan devam ediyor. Sezonun yeni karşılaşmasında Doğu Konferansı mücadelesinde Atlantic bölgesi ekibi Brooklyn Nets ile Southeast bölgesi ekibi Miami Heats karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar internette Brooklyn Nets - Miami Heats NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

BROOKLYN NETS - MİAMİ HEATS NBA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brooklyn Nets - Miami Heats NBA maçı 28 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 02.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma New York'da, Barclays Center Stadyumu'nda oynanacak.

BROOKLYN NETS - MİAMİ HEATS NBA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brooklyn Nets - Miami Heats NBA maçı NBA TV ve Bilyoner TV kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

NBA TV, D Smart 72, Tivibu 75, Turkcell TV+ 76 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.