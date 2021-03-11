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Brunei'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brunei'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brunei'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Brunei'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Brunei'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brunei'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brunei veya resmî adıyla Brunei Ülkesi, Barışın Ülkesi, Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan sultanlık. Ülkenin tek komşusu Malezya'dır. Başkenti Bandar Seri Begavan'dır. İslami monarşi ile yönetilen ülkenin resmî dili Malaycadır. Ülkenin gelir kaynaklarının başında doğalgaz ve petrol vardır.

Brunei'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Brunei 393162 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 177. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00005 olduğu görülmektedir.

Brunei'nin Müslüman Nüfus sayısı 269000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 67,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Brunei'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brunei'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brunei'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Brunei'nin yüz ölçümü 5858 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Brunei'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 500  km²    Karasal Alan : 5265 km²

Brunei'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brunei'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brunei'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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