Brynjar Atli Bragason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjar Atli Bragason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brynjar Atli Bragason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brynjar Atli Bragason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brynjar Atli Bragason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjar Atli Bragason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brynjar Atli Bragason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjar Atli Bragason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brynjar Atli Bragason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brynjar Atli Bragason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brynjar Atli Bragason 1 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brynjar Atli Bragason Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Touch yapmaktadır. Brynjar Atli Bragason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Brynjar Atli Bragason'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Brynjar Atli Bragason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brynjar Atli Bragason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Brynjar Atli Bragason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brynjar Atli Bragason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2016 yılında Njardvík

24 Şubat 2018 yılında Vídir

16 Ekim 2018 yılında Njardvík

22 Şubat 2020 yılında Breidablik

27 Şubat 2020 yılında Víkingur Ó.

1 Eylül 2020 yılında Breidablik

Brynjar Atli Bragason kimdir

Brynjar Atli Bragason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brynjar Atli Bragason şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Njarðvík

Brynjar Atli Bragason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Brynjar Atli Bragason nereli

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