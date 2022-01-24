Son dönemde yaşadığı erişim problemleri ile sık sık gündeme gelen BTCTurk, Türkiye'nin en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren borsaya girmeye çalışanlar yeniden sıkıntı yaşayınca internet arama motorlarında BTCTurk çöktü mü neden açılmıyor? BtcTurk'e ne oldu? şeklinde sorular sormaya başladı. İşte cevaplar...

BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR?

Gece saatlerine yaşanmaya başlanan erişim probleminin ardından site yetkilileri "Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.” açıklamasında bulundu. Popüler kripto para borsasının ne zaman düzeleceği ve neden açılmadığı konusunda ise bir bilgilendirme uzun saatler boyunca gelmedi.

Kullanıcıların korktuğu bir konu ise borsaya yönelik bir siber saldırı olabileceği ihtimaliydi. Kripto para borsaları için en büyük tehdidi hacker adı verilen siber korsanlar oluşturmakta. Borsalar, bu tarz olası saldırılardan oldukça büyük zarar görebiliyor. Ancak kurumdan siber saldırı olduğu yönünde bir açıklama gelmedi.

BTCTURK'E NE OLDU?

BtcTurk'e erişim problemi yaşandı ve siteye hiçbir kullanıcı giriş yapamadı. Bunun üzerine açıklama yapan borsa yetkilileri ise, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." şeklinde açıklamalarda bulundu.