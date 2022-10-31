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BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın altılı masaya katılmak istemelerine Saadet Partisi'nde red cevabı geldi.
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