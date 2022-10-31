BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın altılı masaya katılmak istemelerine Saadet Partisi'nde red cevabı geldi.

Rukiye Karapunar
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BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi! 1

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masa ile ittifak halinde olmak istediklerini söylemişti.

PARTİLERDEN TEK TEK ONAY GELDİ

O sözler sonrası ilk olarak İYİ Parti’den cevap gelmişti ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra Grup Başkanvekili Engin Özkoç "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir" şeklinde konuştu.

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BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!
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