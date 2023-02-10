Bu acının tarifi yok: Depremde ölen polis memuru, eşi ve 4 çocuğu toprağa verildi

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkıcı bir etki yarattı.

DEPREMDE CAN VERDİLER

Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis memuru Şuayip Uğuz, eşi Nesrin ile çocukları İkranur, Meryem İlsu, Necati ve İsmail Uğuz hayatını kaybetti.

MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR

Ailenin cenazeleri, Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Cenazeler, polis memurunun Atayurt Mahallesi'ndeki baba ocağında getirildi. Helallik alınan cenazeler daha sonra Doğancı Mezarlığı'nda getirildi ve defnedildi.

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Polis memuru Şuayip Uğuz’un babasının 1992 yılında toprak yüklemesi yaparken, göçük altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, emniyet mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.