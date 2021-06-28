Bu acıya yürek dayanmaz! Henüz bir ay önce dünyaya gözlerini açmıştı! Minicik bebek yataktan düşerek can verdi

Adana'da duyanların içini acıtan bir olay yaşandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda henüz bir aylık olan kız bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

ANNE DUYDUĞU SESE UYANDI

Kahreden olay 25 Haziran 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelen Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp uykuya daldı. Sabah saat 07.30 sıralarında duyduğu sese uyanan anne Semar Halluf, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı.

BU GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Uyanan baba bebeğin hareket etmemesi üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde minik bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Firaz Halluf’un, bebeğinin cansız bedenini taşırken ortaya çıkan tablo görenlerin içini yaktı.

Baba ifadesi için polis merkezine götürülürken, Hatice'nin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı