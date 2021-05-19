Bu acıya yürek dayanmaz! Koronavirüs aynı aileden 4 kişiyi hayattan kopardı

Koronavirüsle mücadele devam ederken, can kayıpları devam ediyor. Amasya’nın Göynücek ilçesinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan aileden 4 kişi hastalığa yenik düştü.

HASTALANAN ANNE VE BABASINA BAKMAK İÇİN KÖYE GELDİLER

Koronavirüse yakalanan ve yaşam mücadelesi veren aileden anne, baba ve 2 kız kardeş bir ay içinde peş peşe hayatını kaybetti. Damlaçimen köyünde yaşayan ailede ilk olarak Ömer Gedik ve eşi Sati Gedik rahatsızlandı. Bunun üzerine ailenin İstanbul’da yaşayan kızları Gülcan Bursa ile Nezengül Gedik anne ve babalarına bakmak için köye geldi. Yaşlı çiftin durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldılar. Koronavirüse yakalandıkları tespit edilen yaşlı çift tedavi altına alındı. 9 Nisan’da 81 yaşındaki baba, 17 Nisan'da 74 yaşındaki anne yaşam savaşını kaybederek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞLER BEŞER GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve babasını kaybeden 45 ve 46 yaşlarındaki kızları temaslı olmaları nedeniyle bir süre sonra rahatsızlandı. Evli ve iki çocukları olan kardeşler de koronavirüs tedavisi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan kardeşler sağlık çalışanlarının çabalarına rağmen beşer gün arayla virüse yenik düştü. Koronavirüse yenik düşen kardeşler anne ve babalarının mezarlarının yanına gözyaşları içinde defnedildiler.