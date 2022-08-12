Bu aşure tarifini yapan gelini kaynanası alnından öpüyor! İşte yemeğe doyamayacağınız Muharrem ayına özel aşure tarifi!

Muharrem ayı deyince akla gelenlerden ilki kuşkusuz aşure oluyor. Mis gibi kokan aşureler yapılarak özenle servis edilir, tatlı sohbetler eşliğinde ikram edilerek yenir. Evde aşure yapılmadıysa komşuların getirdiği aşureler kaşık kaşık yenir. Kimilerinin pek sevmediği bir lezzet olsa da herkesin Muharrem ayında buluştuğu ortak bir nokta olur aşure. Peki bu lezzetli aşureler nasıl yapılır, hangi malzemelerle yapılır. İşte bir yiyenin bir daha isteyeceği, tadan herkesin tarif isteyeceği mükemmel lezzette bir aşure tarifi...

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gram buğday

4,5 litre sıcak su

100 gram pirinç

1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet orta boy elma (soyulmuş, küp küp doğranmış)

4 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

1/2 su bardağı çiğ badem

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 avuç fındık

1 avuç ceviz

10 adet kuru kayısı (doğranmış)

900 gram toz şeker (daha az da katılabilir)

10 adet karanfil

1 su bardağı su

SÜSLEMEK İÇİN MALZEMELER

1 adet nar (ayıklanmış)

1/2 su bardağı toz antep fıstığı

1/2 su bardağı file antep fıstığı

5 adet kuru incir (dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı susam

1/2 su bardağı çiğ badem

1/2 su bardağı fındık

AŞURE NASIL YAPILIR?

250 gram buğdayı bol suyla iyice ovalayarak yıkayın ve derin bir tencereye aktarın.

Tencereye aldığınız buğdayların üzerine 1 litre sıcak su ekleyin ve kapağı yarım kapalı bir şekilde kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.

Buğday suyunu çekmiş olacaktır. Üzerine 1 litre daha su ekleyerek 1 saat kadar daha kısık ateşte pişirin.

1 saat sonunda 100 gram pirinç, 1'er adet portakal ve limon kabuğu ile birlikte 1,5 litre su daha ekleyin ve ocağın altını kapatıp 3 saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Dinlenen ve oda sıcaklığına gelen karışıma 1 litre sıcak su ilave ederek içerisinde 2 adet soyulmuş küp küp doğranmış elma ve 4 yemek kaşığı kuru üzümü ekleyip güzelce karıştırın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de karışıma ekleyerek ara ara tahta kaşıkla karıştırın.

Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık, ceviz ve 10 adet doğranmış kuru kayısıyı da karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin.

Ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ara ara karıştırmayı ihmal etmeden ılımaya bırakın.

Aşureniz hazır olduktan sonra kepçelerle servis edeceğiniz kaselere alabilir ve üzerini dilediğiniz malzemeyle dilediğiniz gibi süsleyerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun!