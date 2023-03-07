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Bu burçtan olanlar bugün sinirlerine hakim olamayacak! 7 Mart boğa, balık ve ikizler günlük burç yorumu!
7 Mart günlük burç yorumlarında bugün beklenmedik gelişmeler mi yaşanıyor? Aman iyim bugün sinirden küplere binecek o burçlardan uzak durun! Sinirlerinize hakim olun, kimseye karşı nefret duymayın..
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