Bu düğün salonunda yüzde 50 indirim uygulanıyor! Ancak işletmecinin tek şartı var

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılamanın yüzde 45.6 ile en düşük olduğu il olan Şanlıurfa'da vatandaşların aşı olması için kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalardan birini de Birecik ilçesinde "Haydi Urfa Aşı Ol" sloganıyla düğün salonu işleten Abdullah Aslan yaptı.

Aslan iki doz Kovid-19 aşısı olan düğün sahiplerine yüzde 50 indirim uyguluyor.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından kurtuluşunun tek çaresinin aşılama olduğunu, kentteki aşılama oranının artırılmasına ilişkin elinden geleni yaptığını belirtti.

TEK BİR ŞART VAR

Düğün salonunda iki doz aşısının olan düğün sahiplerine yüzde 50 oranında indirim başlattığını dile getiren Aslan tek şartının tüm aile fertlerinin iki doz aşı olması olduğunu belirterek şunları söyledi:

" Amacım vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmektir. Aşı olmamış eylül ayında düğün yapacaklar varsa bugünden aşısını yaptırsınlar en azından 7 bin lira gibi bir indirimden faydalanmış olurlar. Aşı olalım bu hastalığı el birliği ile yenelim, kimin elinden ne geliyorsa onu yapsın, aşımızı olalım, maskemizi takalım, fazla yaklaşmadan sosyal mesafemizi koruyalım. Hayat eskiye dönsün, eskiye dönmezse yaşam yok, yaşamın sağlıklı olması için bu hastalığın olmaması lazım. Sadece bir aşı vurulacağız. Bir dişimizi çektirirken bile iğne yapılırken neden aşı üzerine tereddüt yaşıyoruz?"

Salona aşı olup gelen Sinan Yıldız da eylülde evleneceğini, bu kampanyadan faydalanmak istediğini belirtti.

Yıldız kampanya sayesinde hem sağlıklarını koruduklarını hem de masraflarını azalttıklarını dile getirdi.