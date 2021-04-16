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  3. Bu eserlerle neredeyse küçük bir müze açılır! Jandarma 153 parça tarihi eser ele geçirdi

Bu eserlerle neredeyse küçük bir müze açılır! Jandarma 153 parça tarihi eser ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bu eserlerle neredeyse küçük bir müze açılır! Jandarma 153 parça tarihi eser ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirildi. Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 şahsın elinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisini alan ekipler ardından harekete geçti. Şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 146 adet sikke, 5 adet kolye, 1 adet mühür ve 1 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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