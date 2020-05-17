Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam çektikleri fotoğraflarla ün kazanmış iki profesyonel birer fotoğrafçı. 30 Haziran'a kadar devam eden yarışmanın fotoğrafları yayınlandı. Sullam, yaptığı açıklamada, "Bu sene gelen fotoğraflar özellikle etkili. Şimdiden bu kadar güçlü aday olduğu için heyecanlıyız" diyor.

Kendi kendine eğlenen minik kurbağa.

Birilerinin dikkatini çekmek isteyen minik bir sincap

Kanada’daki bu baykuş, uykusuzluk yaşıyor gibi.

ABD Kaliforniya’daki su samuru oldukça mutlu bir gün geçiriyormuş gibi.

Kendi halinde eğlenen bu ayı ise kameraları görünce verdiği pozu bozmadan öylece duruyor.

Kenya’da iyi vakit geçiren iki zebra arkadaş

Aralarından su sızmayan muhabbet kuşları

Birleşik Krallık’ta kafası karışık bir fok balığı