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Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri bu yıl da düzenlenmeye devam ediyor. İşte birbirinden ilginç vahşi yaşamdan bazı kareler.

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam çektikleri fotoğraflarla ün kazanmış iki profesyonel birer fotoğrafçı. 30 Haziran'a kadar devam eden yarışmanın fotoğrafları yayınlandı. Sullam, yaptığı açıklamada, "Bu sene gelen fotoğraflar özellikle etkili. Şimdiden bu kadar güçlü aday olduğu için heyecanlıyız" diyor.

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Kendi kendine eğlenen minik kurbağa.

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Birilerinin dikkatini çekmek isteyen minik bir sincap

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Kanada’daki bu baykuş, uykusuzluk yaşıyor gibi.Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

ABD Kaliforniya’daki su samuru oldukça mutlu bir gün geçiriyormuş gibi.

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Kendi halinde eğlenen bu ayı ise kameraları görünce verdiği pozu bozmadan öylece duruyor.Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Kenya’da iyi vakit geçiren iki zebra arkadaş

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Aralarından su sızmayan muhabbet kuşları

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar

Birleşik Krallık’ta kafası karışık bir fok balığı

Bu fotoğraflar içinizi ısıtacak! İşte vahşi yaşamdan komik fotoğraflar


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