"Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın eldiven reklamı için çırılçıplak kamera karşısına geçti! "Sen eldiveni değil vücudunu sergiledin"

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve sonrasında tartıştığı insanlarla sürekli konuşulmayı başaran Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

YARDIM İSTEDİ

Hapis istemiyle yargılanan Aygün Aydın, dün sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" çağrısında bulunmuştu.

BU NASIL ELDİVEN REKLAMI?

Instagram'da 917 bin takipçisi bulunan Aygün Aydın son olarak bir markanın eldiven reklamını yapmak için çırılçıplak kamera karşısına geçti. Çekildiği videoyu paylaşan Aydın'a sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorumlar yağdı.

"YAPACAĞI İŞİN KILIFINI HAZIRLIYOR"

Öte yandan Aygün Aydın'ın olay yaratan "Bu gidişle eskortluk yapacağım" sözleri hakkında konuşan Seren Serengil' "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. 'Mecbur kaldım' diyecek, kılıfını hazırlıyor. Yarın öbür duyulduğunda da 'çaresiz kaldım' diyecek. Şimdi en azından duyurmuş oldu. Belki de yapıyor olduğun şeyi duyurdu" şeklinde konuştu.