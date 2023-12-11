Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE VE TÜM İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK!