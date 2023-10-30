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Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Ekim Pazartesi bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 30 Ekim Pazartesi bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu şu şekilde olacak.
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Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Ekim Pazartesi bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu
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