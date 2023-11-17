Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli bazı bölgeler yağmurlu bazı bölgelerin yüksek kesimlerde kar yağması bekleniyor. Yağmurların zaman zaman sağanak yağışlı ve şiddetli olması nedeniyle meteorolojiden o bölgeler için uyarı geldi. İşte 17 Kasım Cuma 2023 günü ülke geneli tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu şu şekilde olacak.

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Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğuanadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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