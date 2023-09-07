Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Son günlerde piyasalarda bir yatay seviye olsa da Altın, Dolar, Euro ve borsaya yatım yatırım yapanlar biraz tedirgin, Uzmanlarda özellikle kısa vadeli küçük yatırımcıları bu konuda uyarıyor. İşte 7 Eylül Altın, Dolar, Euro ve borsada son durum ve güncel rakamlar

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Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar

Haftanın son işlem gününe bir gün kala 7 Eylül Perşembe güne 1.918,03 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 11.920,93 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bugüne 1.655,17 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1.656,43 liradan işlem görüyor.

Bu gün güne saat 10:17 itibariyle borsa BIST 100 8.287 TL'den işlem görüyor

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Eylül Perşembe 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

ABD Doları: ALIŞ(TL) 26,8361SATIŞ(TL) 26,8420

EURO: ALIŞ(TL) 28,7787SATIŞ(TL) 28,7898

STERLİN: ALIŞ(TL) ALIŞ(TL) 33,4729SATIŞ(TL) 33,4840

1 DOLAR = 26. 84TL

Altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

7 Eylül Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.656,20

SATIŞ(TL) 1.656,43

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 33,4729

SATIŞ(TL) 33,4840

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.522,00

SATIŞ(TL) 5.565,00

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.852,93

SATIŞ(TL) 11.064,07

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 11.011,00

SATIŞ(TL) 11.089,00

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 11.188,53

SATIŞ(TL) 11.467,69

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Eylül Perşembe günü saat 13: 12 itibarıyla güncellenmiştir.

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