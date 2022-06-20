Bu haber gülüşlerinizi yarıda kesebilir! Diş macunlarının yıllar içindeki fiyat değişimi yüzde 200'e dayandı!

Türkiye'de son olarak yüzde 73,50 olarak açıklanan enflasyon, mallardaki fiyatları etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte ekonominin yapı taşları derinden sarsıldı. Pandeminin de etkisiyle son iki yıl içerisinde gerçekleşen mallardaki fiyat artışları, vatandaşın cebini etkiliyor.

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNDEKİ MAKAS GENİŞLEDİ

İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu zorunlu mallarda, fiyat artışları gözle görülmeye başlandı. Her kesimin ihtiyaç duyduğu mallardan birisi de diş macunu. Diş macunlarındaki fiyat artışları, vatandaşın cebini yakıyor.

Gereksinimi zorunlu olan malların, yıllar içindeki fiyat değişiklikleri insanları zor durumda bırakıyor. Çoğu insan, diş macunlarında güvenilir ve kaliteli diş macunları kullanmaya özen gösteriyor. Geçmiş yıllara baktığımızda bir kaç sene içerisinde diş macunlarının fiyat değişikliklerindeki makasın genişlediği görülüyor.

YAKLAŞIK OLARAK YÜZDE 200 ZAMLANDI

Yaklaşık bir kaç yıl önce, herkes tarafından bilinen diş macunu markalarının fiyatları 30 TL ile 40 TL arasında satılıyordu. Günümüze baktığımızda ise, aynı diş macunu markaların fiyatlarının 80 TL ile 90 TL arasında olduğu gözlemlendi. Son iki yıldaki fiyat değişikliklerine bakıldığında, diş macunlarına yaklaşık yüzde 200 zam geldiği görüldü.