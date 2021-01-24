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  3. Bu haberi kimse beklemiyordu: AB ülkelerinde Gizlilik İhlali yapan Whatsapp'a 50 milyon avroluk ceza!

Bu haberi kimse beklemiyordu: AB ülkelerinde Gizlilik İhlali yapan Whatsapp'a 50 milyon avroluk ceza!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelere dayattığı gizlilik sözleşmesinin ardından bu kez de AB'de veri kullarını ihlal ettiği öne sürüldü. Bu sebeple Avrupa Birliği'nin WhatsApp'a 50 milyon avro ceza kesme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bu haberi kimse beklemiyordu: AB ülkelerinde Gizlilik İhlali yapan Whatsapp'a 50 milyon avroluk ceza!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon avroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp’ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.

30 - 50 MİLYON AVRO ARASI CEZA 

İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.

WhatsApp'a 50 milyon avro ceza: Veri kuralları ihlali AB'de de geçerliymii!

Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumunun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon avro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.

FACEBOOK, WHATSAPP CEZALAEI İÇİN 77,5 MİLYON AVRO AYIRMIŞ

AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

WhatsApp'a 50 milyon avro ceza: Veri kuralları ihlali AB'de de geçerliymii!

Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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