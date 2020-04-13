Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (13 - 19 Nisan)
Koronavirüs sebebiyle herkes evlerde oyunlara abandı. Biz de sizin için karantina altında oynayabileceğiniz en zevkli oyunları sizin için derledik. İşte 13 - 19 Nisan bu hafta çıkacak oyunlar...
Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.
Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.
Covid-19, yani bilinen adıyla Koronavirüs sebebiyle bildiğiniz gibi birçok oyunda ertelenme yaşandı. Özellikle AAA kategorisine giren oyunların lojistik problemlerden dolayı ertelendiklerini görüyoruz. Tamamen dijital olarak çıkması planlanan diğer yapım ve bağımsız oyunlar ise bu dönemden etkilenmemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu hafta da işte genişleme paketleri dışında bu tarz bağımsız oyunların yer aldığı kalabalık bir liste var karşımızda. Peki bu hafta hangi oyunlar çıkacak?
Bu hafta çıkacak oyunlar (13 - 19 Nisan)
Haftanın en önemli yapımı büyük eleştirileri de beraberinde getiren Fallout 76'nın Wastelanders genişleme paketi oluyor. Oyuna en sonunda NPC karakterleri de ekleyecek olan bu paket, Fallout 76 için yapılan en büyük güncellemelerden biri olarak karşımıza çıkacak. Haftanın diğer oyunları ise şu şekilde;
13 Nisan Pazartesi
- Digital Dungeon Tiles | PC
- A Siren’s Call | PC
- Slash Roll | PC
- Bird Missions | PC
- Marshmallow Tank | PC
- Chesscake | PC
- Farmtale | PC
- Fire For Effect | PC
- Super Astreus 2 | PC
14 Nisan Salı
- Fallout 76: Wastelanders | PS4, Xbox One, PC
- Path Of Giants | Switch
- Boot Hill Bounties | Switch
- X-OUT | PC
- Impulse Control | PC
- Selfless Heroes | PC
- Heavenworld | PC
- Probe | PC
- City Destructor | PC
- Receiver 2 | PC, Mac
15 Nisan Çarşamba
- Vampire: The Masquerade - Coteries Of New York | Xbox One
- Blind Men | Xbox One
- Fishing Sim World: Pro Tour Collector’s Edition
- Doubles Hard | Switch
- Hard Rock Pinball | PC
- Circel Empire Rivals | PC
- Jade Cicada | PC
- Area 86 | PC, Mac
- Super Bounce Ball | PC
- Viking Heroes | PC
16 Nisan Perşembe
- Billion Road | Switch, PC
- Save Your Nuts | Xbox One, Switch
- Drug Dealer Simulator | PC
- Kawaii Deathu Desu | Switch
- AFL Evolution 2 | PS4
- Double Dragon | PS4
- Double Dragon II | PS4, Switch
- Double Dragon III | PS4
- Renegade | PS4
- River City Ransom | PS4
- Spider Solitaire F | PS4
- CAN ANDROIDS PRAY: BLUE | Switch
- Galaxy Warfighter | Switch
- Slain/Valfaris Big Sugar Bundle | Switch
- Piczle Cross Adventure | Switch
- Lost Artifacts: Golden Island | Switch
- Finding Teddy 2: Definitive Edition | Switch
- Later Daters | Switch
- The Fox Awaits Me | Switch
- Indie Gems Bundle - Nonograms Edition | Switch
- ZHED | Switch
- Super Pixel Racers | Switch
- Sentinels Of Freedom | PC, Mac
- Hellpoint | PC, Mac
- Cartonfall: Fortress - Defend Cardboard Castle | PC
17 Nisan Cuma
- Cryogear | Xbox One, PC
- Freakout: Calamity TV Show | PS4, Xbox One, Switch
- Blind Men | PS4, Switch
- SiNKR | Xbox One
- A Fold Apart | Switch
- Hyper Jam | Switch
- Rover Wars | Switch
- Purrs In Heaven | Switch
- Theme Park Simulator | Switch
- BadLads | PC
- Devious Dungeon 2 | PC
- Super Forklift 3000 | PC
- Dogs of Wallstreet | PC
- No One Lives Under The Lighthouse | PC
- Hero Of The Kingdom: The Lost Tales 1 | PC, Mac
- Mushroom Cats 2 | PC
- WWII Partisanen | PC, Mac
- Kick The Virus | PC
- Ball of Doom | PC
- VIY | PC
- Mosquitos and Zombies | PC
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