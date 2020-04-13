Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (13 - 19 Nisan)

Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.

Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.

Covid-19, yani bilinen adıyla Koronavirüs sebebiyle bildiğiniz gibi birçok oyunda ertelenme yaşandı. Özellikle AAA kategorisine giren oyunların lojistik problemlerden dolayı ertelendiklerini görüyoruz. Tamamen dijital olarak çıkması planlanan diğer yapım ve bağımsız oyunlar ise bu dönemden etkilenmemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu hafta da işte genişleme paketleri dışında bu tarz bağımsız oyunların yer aldığı kalabalık bir liste var karşımızda. Peki bu hafta hangi oyunlar çıkacak?

Bu hafta çıkacak oyunlar (13 - 19 Nisan)

Haftanın en önemli yapımı büyük eleştirileri de beraberinde getiren Fallout 76'nın Wastelanders genişleme paketi oluyor. Oyuna en sonunda NPC karakterleri de ekleyecek olan bu paket, Fallout 76 için yapılan en büyük güncellemelerden biri olarak karşımıza çıkacak. Haftanın diğer oyunları ise şu şekilde;

13 Nisan Pazartesi

Digital Dungeon Tiles | PC

A Siren’s Call | PC

Slash Roll | PC

Bird Missions | PC

Marshmallow Tank | PC

Chesscake | PC

Farmtale | PC

Fire For Effect | PC

Super Astreus 2 | PC

14 Nisan Salı

Fallout 76: Wastelanders | PS4, Xbox One, PC

Path Of Giants | Switch

Boot Hill Bounties | Switch

X-OUT | PC

Impulse Control | PC

Selfless Heroes | PC

Heavenworld | PC

Probe | PC

City Destructor | PC

Receiver 2 | PC, Mac

15 Nisan Çarşamba

Vampire: The Masquerade - Coteries Of New York | Xbox One

Blind Men | Xbox One

Fishing Sim World: Pro Tour Collector’s Edition

Doubles Hard | Switch

Hard Rock Pinball | PC

Circel Empire Rivals | PC

Jade Cicada | PC

Area 86 | PC, Mac

Super Bounce Ball | PC

Viking Heroes | PC

16 Nisan Perşembe

Billion Road | Switch, PC

Save Your Nuts | Xbox One, Switch

Drug Dealer Simulator | PC

Kawaii Deathu Desu | Switch

AFL Evolution 2 | PS4

Double Dragon | PS4

Double Dragon II | PS4, Switch

Double Dragon III | PS4

Renegade | PS4

River City Ransom | PS4

Spider Solitaire F | PS4

CAN ANDROIDS PRAY: BLUE | Switch

Galaxy Warfighter | Switch

Slain/Valfaris Big Sugar Bundle | Switch

Piczle Cross Adventure | Switch

Lost Artifacts: Golden Island | Switch

Finding Teddy 2: Definitive Edition | Switch

Later Daters | Switch

The Fox Awaits Me | Switch

Indie Gems Bundle - Nonograms Edition | Switch

ZHED | Switch

Super Pixel Racers | Switch

Sentinels Of Freedom | PC, Mac

Hellpoint | PC, Mac

Cartonfall: Fortress - Defend Cardboard Castle | PC

17 Nisan Cuma