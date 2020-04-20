Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (20 - 26 Nisan)

Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.

Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.

Covid-19, yani bilinen adıyla Koronavirüs sebebiyle bildiğiniz gibi birçok oyunda ertelenme yaşandı. Özellikle AAA kategorisine giren oyunların lojistik problemlerden dolayı ertelendiklerini görüyoruz. Tamamen dijital olarak çıkması planlanan diğer yapım ve bağımsız oyunlar ise bu dönemden etkilenmemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu hafta da işte genişleme paketleri dışında bu tarz bağımsız oyunların yer aldığı kalabalık bir liste var karşımızda. Peki bu hafta hangi oyunlar çıkacak?

Bu hafta çıkacak oyunlar (20 - 26 Nisan)

Bu hafta sürpriz duyurusu ile şaşırtan oyunların yanı sıra birçok bağımsız yapım ve multiplayer odaklı Predator: Hunting Grounds oyunu da piyasaya çıkıyor.

Bağımsız oyunlar ile birlikte yine kalabalık bir liste karşımıza çıkıyor. Listenin sürpriz oyunu ise şüphesiz geçtiğimiz hafta duyurulan XCom: Chimera Squad oldu. Bu hafta erken erişime girecek olan XCom: Chimera Squad dışında listede geçtiğimiz ay sonunda betasıyla karşımıza çıkan multiplayer odaklı Predator: Hunting Grounds'ı da görüyoruz. Tam liste ise şu şekilde;

20 Nisan Pazartesi

OMG Police - Car Chase TV Simulator | Switch

Legends Of Amberland: The Forgotten Crown | Switch

Shadows | Switch

Car Trader Simulator | Switch

Warp Factor | PC, Mac

Birds Are Real | PC, Mac

Kingdom vs Zombies | PC, Mac

Square Fast | PC, Mac

Oh Frog | PC

Cryptofall: Investor Simulator | PC, Mac

Glare Fall | PC

21 Nisan Salı

Help Will Come Tomorrow | PS4, Switch, PC

Dragon: Marked For Death | PC

Obey Me | PS4, Xbox One, PC

Gato Roboto | Xbox One

Hexplore | PC

Minimalist Space War | PC

The Flower Collectors | PC

No One Live Under The Lighthouse | PC

Bring You Home | PC, Mac

The Shattering | PC

Disobedient Sheep | PC, Mac

22 Nisan Çarşamba

Brutal Rage | Xbox One

Help Will Come Tomorrow | Xbox One

ITTA | Switch, PC

TaniNani | Switch

Guard Duty | Xbox One

Memory Player | PC, Mac

Damn Dolls | PC, Mac

12 Labours Of Hercules X: Greed For Speed | PC, Mac

Color Crush | PC

Tune The Tone | PC

Birth ME Code | PC

23 Nisan Perşembe

MotoGP 20 | PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia

Code: Realize ~Future Blessings~ | Switch

112 Operator | PC, Mac

XCOM: Chimera Squad | PC

Sunless Sea: Zubmariner Edition | Switch

Little Busters! Converted Edition | Switch

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack | PS4

Cloudpunk | PC

Picross S4 | Switch

Filament | PC

Aces Of The Multiverse | PS4

Damaged In Transit | Switch

SmileBASIC24 | Switch

Yumeutsutsu Re: After | Switch, PC

Yumeutsutsu Re: Master | Switch

Broken Lines | Switch

Hang The Kings | Switch

eSports Legend | Switch

Timpu’s Treasure | PC, Mac

24 Nisan Cuma