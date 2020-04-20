Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (20 - 26 Nisan)
Koronavirüs sebebiyle herkes evlerde oyunlara abandı. Biz de sizin için karantina altında oynayabileceğiniz en zevkli oyunları sizin için derledik. İşte 20 - 26 Nisan bu hafta çıkacak oyunlar...
Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.
Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.
Covid-19, yani bilinen adıyla Koronavirüs sebebiyle bildiğiniz gibi birçok oyunda ertelenme yaşandı. Özellikle AAA kategorisine giren oyunların lojistik problemlerden dolayı ertelendiklerini görüyoruz. Tamamen dijital olarak çıkması planlanan diğer yapım ve bağımsız oyunlar ise bu dönemden etkilenmemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu hafta da işte genişleme paketleri dışında bu tarz bağımsız oyunların yer aldığı kalabalık bir liste var karşımızda. Peki bu hafta hangi oyunlar çıkacak?
Bu hafta çıkacak oyunlar (20 - 26 Nisan)
Bu hafta sürpriz duyurusu ile şaşırtan oyunların yanı sıra birçok bağımsız yapım ve multiplayer odaklı Predator: Hunting Grounds oyunu da piyasaya çıkıyor.
Bağımsız oyunlar ile birlikte yine kalabalık bir liste karşımıza çıkıyor. Listenin sürpriz oyunu ise şüphesiz geçtiğimiz hafta duyurulan XCom: Chimera Squad oldu. Bu hafta erken erişime girecek olan XCom: Chimera Squad dışında listede geçtiğimiz ay sonunda betasıyla karşımıza çıkan multiplayer odaklı Predator: Hunting Grounds'ı da görüyoruz. Tam liste ise şu şekilde;
20 Nisan Pazartesi
- OMG Police - Car Chase TV Simulator | Switch
- Legends Of Amberland: The Forgotten Crown | Switch
- Shadows | Switch
- Car Trader Simulator | Switch
- Warp Factor | PC, Mac
- Birds Are Real | PC, Mac
- Kingdom vs Zombies | PC, Mac
- Square Fast | PC, Mac
- Oh Frog | PC
- Cryptofall: Investor Simulator | PC, Mac
- Glare Fall | PC
21 Nisan Salı
- Help Will Come Tomorrow | PS4, Switch, PC
- Dragon: Marked For Death | PC
- Obey Me | PS4, Xbox One, PC
- Gato Roboto | Xbox One
- Hexplore | PC
- Minimalist Space War | PC
- The Flower Collectors | PC
- No One Live Under The Lighthouse | PC
- Bring You Home | PC, Mac
- The Shattering | PC
- Disobedient Sheep | PC, Mac
22 Nisan Çarşamba
- Brutal Rage | Xbox One
- Help Will Come Tomorrow | Xbox One
- ITTA | Switch, PC
- TaniNani | Switch
- Guard Duty | Xbox One
- Memory Player | PC, Mac
- Damn Dolls | PC, Mac
- 12 Labours Of Hercules X: Greed For Speed | PC, Mac
- Color Crush | PC
- Tune The Tone | PC
- Birth ME Code | PC
23 Nisan Perşembe
- MotoGP 20 | PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia
- Code: Realize ~Future Blessings~ | Switch
- 112 Operator | PC, Mac
- XCOM: Chimera Squad | PC
- Sunless Sea: Zubmariner Edition | Switch
- Little Busters! Converted Edition | Switch
- Azure Striker Gunvolt: Striker Pack | PS4
- Cloudpunk | PC
- Picross S4 | Switch
- Filament | PC
- Aces Of The Multiverse | PS4
- Damaged In Transit | Switch
- SmileBASIC24 | Switch
- Yumeutsutsu Re: After | Switch, PC
- Yumeutsutsu Re: Master | Switch
- Broken Lines | Switch
- Hang The Kings | Switch
- eSports Legend | Switch
- Timpu’s Treasure | PC, Mac
24 Nisan Cuma
- Trials of Mana | PS4, Switch, PC
- Predator: Hunting Grounds | PS4, PC
- Archaica: The Path of Light | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Quest Hunter | Xbox One
- Doug Hates His Job | Xbox One
- Deliver Us The Moon | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Quern - Undying Thoughts | Xbox One
- War Theatre | Xbox One
- Sunless Sea: Zubmariner Edition | Xbox One
- Spuds Unearthed | PS4
- NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO | Switch
- Debtor | Switch
- Guard Duty | Switch
- Georifters | Xbox One
- Nira | PC
- Mushroom Cats 2 | PC
- One True Cuddle | PC
- Chronac | PC
- Stress Explosion | PC
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