Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu! (25 - 31 Mayıs 2020)

Bu hafta çıkacak oyunlar belli oldu. Biz de sizin için hepsini günbegün derledik. Şu aralar Türkiye’nin geneli koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Hal böyle olunca vakit geçirmek için başvurulan en etkili yol oyun oynamak oluyor.

Zaten bu durum konsol ve oyun bilgisayarı fiyatlarına da yansımış durumda. Hem konsol, hem de oyun bilgisayarı fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Elbette bu artışta bir anda zirve yapan döviz kurlarının etkisini de görmezden gelemeyiz.

Bu hafta çıkacak oyunlar (25 - 31 Mayıs 2020)

Bu hafta çıkışını gerçekleştirecek oyunlar arasında en dikkat çeken yapım şüphesiz Mortal Kombat 11: Aftermath Peki oyun bizlere neler sunuyor? Aftermath genişleme paketi ile neler değişecek? Bu paket dahilinde Fujin, Sheeva ve RoboCop karakterleri oyuna eklenecek ve yeni bir hikaye modu bizleri selamlayacak.

26 Mayıs Salı

Utawarerumono: Prelude to the Fallen (PlayStation 4, PS Vita)

Widlfire (PC)

The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC, Mac)

Rune Lord (PlayStation 4)

Minecraft Dungeons (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Quantum League (PC)

Mortal Kombat 11: Aftermath (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia)

Castle Pals (PlayStation 4, Xbox One)

Slime Rancher: Deluxe Edition (PlayStation 4, Xbox One)

27 Mayıs Çarşamba

Missile Command: Recharged (PC, Switch)

Phantasy Star Online 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch)

28 Mayıs Perşembe

Synaptic Drive (PC, Switch)

Umihara Kawase Fresh! (PC)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (PS4, Switch)

Those Who Remain (PS4, PC)

Atomicrops (Switch, PS4)

Resolutiion (PC, Switch)

Umihara Kawase BaZooKa! (PC)

Dungeon Defenders: Awakened (PC)

The Game Paradise: CruisinMix Special (Switch)

Sega Ages Thunder Force AC (Switch)

Shantae and the Seven Sirens (Switch, PS4)

Poly Bridge 2 (PC)

29 Mayıs Cuma