13 Nisan 2021 tarihi itibariyle Ramazan Ayı'na girdik. 1 ay sürecek oruç zamanında sosyal medyada okulların tatil olacağı iddia edildi. Peki gerçeklik payı var mı? Bu hafta okul var mı 2021? Bu hafta yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim var mı?

BU HAFTA OKUL VAR MI 2021?

Okullar şuan için ramazan ayı boyunca açık olacak. Öğrenciler hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim görmeye devam edecek. Sadece il bazlı yeni kararlar alınabilir. Örneğin Ankara geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitime geçti. Başkent dışında Gaziantep, Erzurum, Çorum, Bursa, Eskişehir ve Malatya'da da uzaktan eğitim başladı.

BU HAFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM, UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

Ramazan ayına yönelik yeni kısıtlamaların gündemde olması yüz yüze eğitim hakkında da bir çok soruyu gündeme getirdi. Bunlardan biri de Ramazan boyunca okulların açık olup olmayacağı yönünde oldu. Şu an için Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı konu hakkında "2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.