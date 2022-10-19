Bu içecekleri tüketiyorsanız aman dikkat! Gerçek 'içindekiler' kısmında ortaya çıktı

Araştırmacı - yazar Musa Özsoy, Kızılay'ın aromalı maden suyunda çocuklarda dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olan Brilliant Blue FCF kullanıldığını belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bu içecekleri tüketiyorsanız aman dikkat! Gerçek 'içindekiler' kısmında ortaya çıktı

Kızılay'ın satışa sunduğu aromalı maden suyu hakkında çarpıcı bir paylaşım yapıldı. Ürünlerde kullanılan maddeler hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Araştırmacı - yazar Musa Özsoy, Kızılay'ın aromalı maden suyunda çocuklarda dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olan Brilliant Blue FCF maddesinin kullanıldığını belirtti.

Bu içecekleri tüketiyorsanız aman dikkat! Gerçek 'içindekiler' kısmında ortaya çıktı

KORUYUCU VE TATLANDIRICILAR DA VAR

Özsoy, maden suyunun içinde potasyum sorbat, sodyum benzoat gibi koruyucular ve asesülfam potasyum gibi tatlandırıcılar olduğunu da ifade etti.

Bu içecekleri tüketiyorsanız aman dikkat! Gerçek 'içindekiler' kısmında ortaya çıktı

ÖZSOY: "ZORUNDA MISINIZ?"

Özsoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılay markasıyla satışa sunulan aromalı maden suyunda çocuklarda dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olan Brilliant Blue FCF kullanılıyor. Üründe ayrıca potasyum sorbat, sodyum benzoat gibi koruyucular ve asesülfam potasyum gibi tatlandırıcılar var. Zorunda mısınız?"

Bu içecekleri tüketiyorsanız aman dikkat! Gerçek 'içindekiler' kısmında ortaya çıktı

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