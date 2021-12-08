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  3. Bu iddia yeri yerinden oynatır! Suriyeliler bedavadan aldıkları kömürleri 2 bin TL karşılığında Türk halkına satıyor!

Bu iddia yeri yerinden oynatır! Suriyeliler bedavadan aldıkları kömürleri 2 bin TL karşılığında Türk halkına satıyor!

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kendilerine destek amaçlı verdikleri kömürleri, 2 bin TL karşılığında sattıkları iddia edildi.

Bu iddia yeri yerinden oynatır! Suriyeliler bedavadan aldıkları kömürleri 2 bin TL karşılığında Türk halkına satıyor!

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarında, doğruluk payı onaylanırsa büyük deprem etkisi yaratacak bir paylaşıma yer verdi. İddiaya göre; Sakarya, Mersin, Kayseri İskenderun, Gaziantep, Adana, Antalya ve daha bir çok ilde yaşam sürdüren Suriyeliler, kendilerine kış aylarında olumsuz hava şartlarının getirilerine maruz kalmamaları için ücretsiz tahsis edilen kömürlerini Letgo adlı, ikinci el eşya alım ve satım sitesinde satışa sunuyorlar.

Bu iddia yeri yerinden oynatır! Suriyeliler bedavadan aldıkları kömürleri 2 bin TL karşılığında Türk halkına satıyor!

İNTERNETTEN TÜRK HALKINA SATIYORLAR

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Suriyelilerin yaptığı fırsatçılığa ilişkin paylaşımında, “Kışın gelmesiyle birlikte Suriyeliler yeni, ihtiyacı olmamasına rağmen aldığı kömür yardımlarını Letgo ve Facebook üzerinden satmaya başladı. Aldıkları kömürü ihtiyaç sahibi Türk'e satıyor” iddiasında bulunarak, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.

TELEFON NUMARASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ücretsiz kömür desteği alan Suriyelilerin, satış yaptıkları sitede telefon numarası bilgilerini vermediklerini, sadece konum özelliklerini devreye soktukları bildirildi. Yine iddiaya göre; bir ton kömür için 2 bin TL isteyen fırsatçıların, bazı paylaşımlarında 20 kiloluk bir torba kömüre 25 TL istemeleri de dikkatlerden kaçmadı.

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