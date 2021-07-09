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  3. Bu kadar da olmaz! Rögar kapağını çalıp, üzerini kartonla örttüler | 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

Bu kadar da olmaz! Rögar kapağını çalıp, üzerini kartonla örttüler | 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen olayda, kağıt toplayıcıları sokaktaki rögar kapağını çaldı. Açık kalan çukurun üzerine karton koyulunca, 7 yaşındaki bir çocuk çukura düştü.

Bu kadar da olmaz! Rögar kapağını çalıp, üzerini kartonla örttüler | 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan hırsızlık az kalsın bir çocuğun ölümüne neden olacaktı. Kağıt toplayıcıları rögar kapağını çalarak, çukurun üzerini kartonla örttüler. Bu sırada üzeri kapağın olmadığını fark etmeden çocuk, ağzı kartonla kapatılan çukura düştü. 

YAPTIKLARI HIRSIZLIK BİR CANA MAL OLACAKTI

Çekmeköy’de Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan kuyuya 7 yaşındaki Mikail Benli düştü. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarının düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi. Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı. Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düştü.

Bu kadar da olmaz! Rögar kapağını çalıp, üzerini kartonla örttüler | 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

Çocuğun düştüğünü fark eden bir kişi, 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail Benli’yi elinden tutarak dışarı çıkardı.  Benli, “Kartonla kapatmışlar. Ben gidiyordum. Görmedim çukuru. Ben de çukura düştüm. Bir tane abi beni çıkardı. Bu sırada kolum yaralandı" dedi. Mahalle sakini Süleyman Taşkın, "Burada demir kapak vardı. Kağıt toplayanlar buradaydı. Ben aşağı indiğimde burada dinleniyorlar sandım. Tabi buradan kapağı almışlar, üzerine de karton kağıt koymuşlar. Burada çocuk geçerken içine düştü"  diye konuştu.

Bu kadar da olmaz! Rögar kapağını çalıp, üzerini kartonla örttüler | 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

Çalınan kanalizasyon kapağı belediyeye bildirildikten sonra yeniden yerine takıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Bu kadar da olmaz! Rögar kapağını çalıp, üzerini kartonla örttüler | 7 yaşındaki çocuk çukura düştü

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