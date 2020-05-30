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  3. Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’un Fethi’nin yıldönümünde, yönettiği şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet'in türbesini elleri arkasında dolaşması büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada oldukça eleştirilen İmamoğlu'nun saygısızlıkları bununla da bitmedi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem olan vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Valiliği tarafından “İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde anma töreni düzenlenmişti. 

Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Ancak İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi tepkilere neden oldu.

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak dakikalarca saygısızca dolaştığı görüldü.

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

YAPTIĞI SAYGISIZLIKLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

İmamoğlu'nun saygısızlığı bununla da sınırlı kalmadı. İBB Başkanı, türbede de dua esnasında bağdaş kurarak oturdu.

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

DUA ETTİĞİ FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun dua ederken çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan  paylaşması da eleştirildi

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

İmamoğlu fotoğrafını şu sözlerle lanse etti:
-Dualarımız bu kadim şehri, bu güzel ülkeyi bize yurt edenlere, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için hayatını ortaya koyan tüm şehitlerimize. İstanbul’un Fethi’nin 567. yılında büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz.

İşte yapılan eleştirilerin bazıları:

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

Bu kadarı da olmaz! Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde büyük saygısızlık

Editör Ekibi

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