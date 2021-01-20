Ünlü bir online alışveriş sitesi bir ilke imza attı ve vatandaşları para karşılığında hayranı olduğu ünlü isimlerle buluşturmak için bir platform kurdu.

Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Serdar Ortaç, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alçı, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören ve Burak Akkul gibi birçok ünlü ismin yer aldığı platformda vatandaşlar sevdikleri isimlere para göndererek istediği mesajı okutabiliyor.

Vatandaşlar, sitede seçtiği ünlü isme belirlenen bir ücret karşılığında istediği mesajı okutuyor. Hatta eşiyle ya da arkadaşlarıyla küs olan vatandaşlar, istediği ünlüyü seçerek kendileri adına özür mesajları da okutabiliyor.

Sitede yer alan ünlü isimler için belirlenen fiyatlar da dikkat çekiyor 95 TL'den başlayan ücretler 708 TL'ye kadar çıkıyor.

Sitede en yüksek ücret ise ünlü oyuncu ve sunucu Yunus Günçe'de bulunuyor.