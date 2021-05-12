Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Mazgirt Dağları eteğindeki yer altı sularıyla beslenen ve kışın yüzeyi tamamen donan göl, sazlık alanları ve barındırdığı canlı türleriyle kentin en önemli doğal sistemini oluşturuyor. Bahar renkleriyle doyumsuz manzaralar sunan göl, kurbağa ve yılanların yanı sıra leylek, angut, karabatak, yeşilbaş ördek ve saz tavuğu gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşamlarıyla göle renk katan göçmen kuşların yiyecek araması ya da yüzerken yaptıkları hareketler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"BU DOĞAL GÜZELLİKLERE PAHA BİÇİLEMEZ"

Gölün kıyısında bulunan köydeki direklere yuva yapan leylekler de doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yukarı Oyumca köyü muhtarı Hüseyin Doğan, Tunceli'nin ilkbahar mevsiminde bir başka güzelliğe büründüğünü söyledi. Kentin doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Doğan, "Memleketimizde yaylalar ve köyler başta olmak üzere her yer yemyeşil oluyor. Bu kentin doğal güzellikleri paha biçilmez. Burası gölleri, dağları, ormanları ve vadileriyle saklı bir cennet gibi." dedi.

FOTOĞRAF TUTUKUNLARININ VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Fotoğrafçı Malik Kaya da gölün yeşilin tonlarıyla göz alıcı güzellikler sunduğunu belirtti. Gölde çeşitli kuş türlerinin yaşadığını aktaran Kaya, "Tunceli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Ben de yıllardan beri bu kentin fotoğraflarını çekerek hem ülke hem de dünya çapında tanıtmaya çalışıyorum. El değmemiş ve bakir bir doğası bulunuyor. Belirli aralıklarla doğa gezileri düzenleyerek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Sülüklü Göl'ün manzarası da çok güzeldi ve doyasıya fotoğraf çektim." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı