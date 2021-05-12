2021 Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 4020104342021 Yakın Doğu Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3005904392021 Yakın Doğu Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3005904382021 Yakın Doğu Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005904362021 Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300590434Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor2021 Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904332021 Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904312021 Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3005122292021 Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 300512211
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, bakir doğası ve yabani hayvan çeşitliliğiyle görülmeye değer güzellikler sunuyor. İlçeye bağlı Yukarı Oyumca köyünde yer alan Sülüklü Göl de karların erimesiyle birlikte çevresinde yetişen yemyeşil çayırlar ve çiçek türleriyle ilgi çekici manzaralar sergiliyor.

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Mazgirt Dağları eteğindeki yer altı sularıyla beslenen ve kışın yüzeyi tamamen donan göl, sazlık alanları ve barındırdığı canlı türleriyle kentin en önemli doğal sistemini oluşturuyor. Bahar renkleriyle doyumsuz manzaralar sunan göl, kurbağa ve yılanların yanı sıra leylek, angut, karabatak, yeşilbaş ördek ve saz tavuğu gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşamlarıyla göle renk katan göçmen kuşların yiyecek araması ya da yüzerken yaptıkları hareketler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"BU DOĞAL GÜZELLİKLERE PAHA BİÇİLEMEZ"

Gölün kıyısında bulunan köydeki direklere yuva yapan leylekler de doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yukarı Oyumca köyü muhtarı Hüseyin Doğan, Tunceli'nin ilkbahar mevsiminde bir başka güzelliğe büründüğünü söyledi. Kentin doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Doğan, "Memleketimizde yaylalar ve köyler başta olmak üzere her yer yemyeşil oluyor. Bu kentin doğal güzellikleri paha biçilmez. Burası gölleri, dağları, ormanları ve vadileriyle saklı bir cennet gibi." dedi.

FOTOĞRAF TUTUKUNLARININ VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Fotoğrafçı Malik Kaya da gölün yeşilin tonlarıyla göz alıcı güzellikler sunduğunu belirtti. Gölde çeşitli kuş türlerinin yaşadığını aktaran Kaya, "Tunceli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Ben de yıllardan beri bu kentin fotoğraflarını çekerek hem ülke hem de dünya çapında tanıtmaya çalışıyorum. El değmemiş ve bakir bir doğası bulunuyor. Belirli aralıklarla doğa gezileri düzenleyerek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Sülüklü Göl'ün manzarası da çok güzeldi ve doyasıya fotoğraf çektim." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT