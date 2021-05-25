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Bu merhamet insanlığa örnek olmalı! Kahraman köpek, araçta mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda araç içerisinde mahsur kalan köpek, başka bir köpek sayesinde kurtarıldı. Aracın etrafında dolaşarak hem vatandaşların hem de sahibi olan veteriner hekimin dikkatini çeken Kumsal köpek, araçta bulunan hayvanın kurtulmasını sağladı.

Bu merhamet insanlığa örnek olmalı! Kahraman köpek, araçta mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardı

Zonguldak'ta otomobilde mahsur kalan köpek, başka bir köpek tarafından kurtarıldı. Çaycuma ilçesinde bir açık otoparkta meydana gelen olayda araçta bırakılan köpek, veteriner hekim  Doğuş Özdil'in köpeği Kumsal tarafından fark edildi. 

ARACIN ETRAFINDA DOLAŞARAK KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Veteriner hekim Doğuş Özdil, köpeği Kumsal’ın tavırlarıyla dikkat çekmeye çalıştığını fark etti ve ardından çevredeki esnafın haber vermesiyle olay yerine gitti. Aracın başına gelen veteriner ve vatandaşlar içeride bir köpeğin olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç sahibine telefonla ulaşan polis ekipleri şahsın 50 kilometre uzaklıktaki il merkezinde olduğunu söylemesi üzerine camın kırılması için araç sahibinden izin aldı. Aracın içerisinde sıcaktan bunalan talihsiz hayvan camın kırılmasıyla kurtarılarak veteriner kliniğine götürüldü.

Bu merhamet insanlığa örnek olmalı! Köpek, mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardı

Yapılan kontrollerde isminin Bora olduğu öğrenilen köpeğin ateşinin 42 dereceye çıktığı ve dehidrasyon geçirdiği anlaşıldı. Veteriner hekim Doğuş Özdil, talihsiz köpeği tedavi altına aldı.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Veteriner hekim Bora isimli köpeğe müdahale ederken, kahraman Kumsal köpek de o anları dikkatlice izledi. Tedavi edilen köpeğin başından ayrılmayan Kumsal köpek merhameti ve duyarlılığıyla insanlara bir ders verdi. Veteriner hekim Doğuş Özdil, "İşlerimizin yoğunluğundan dolayı içeride çalıştığım sırada Kumsal’ın huzursuz şekilde geldiğini gördük ama olayın ne olduğunu anlayamadık. Sonrasında ticari taksi esnafı arkadaşların karşıdaki açık otoparkta içerisinde köpek olan bir araç olduğunu söylemesi üzerine geçip kontrol ettik. Çok kötü bir durumda köpekle karşılaştık. Gerçekten 4-5 saattir baygın şekilde yatıyormuş. Aynı zamanda dehidrasyona girmiş. Emniyet ekipleriyle araç sahibine ulaştık. Kendisi Zonguldak il merkezinde olduğu için aracın camını kırmak zorunda kaldık. Köpeği bulunduğu yerden alıp kliniğe getirdik. Serumları taktık." dedi.

Bu merhamet insanlığa örnek olmalı! Köpek, mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardı

"15 DAKİKA GEÇ KALSAYDIK KURTARAMAZDIK"

Araçta mahsur akalan Bora köpek hakkında bilgi veren veteriner hekim, "Şu anda durumu iyi bunu Kumsal’a borçluyuz. Bize geldiğinde çok ciddi derecede problemliydi. 42,5 derece ateşi vardı. Belki 15-20 dakika daha geç kalsaydık köpeği kaybedebilirdik. O kadar gürültü içerisinde köpeği nasıl bulduğunu, nasıl hissettiğine şaşırdık" açıklamalarında bulundu.

Bu merhamet insanlığa örnek olmalı! Köpek, mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardıBu merhamet insanlığa örnek olmalı! Köpek, mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardı

 

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