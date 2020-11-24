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  3. Bu nasıl vicdansızlık! Buz gibi havada çırılçıplak araziye terk edilen bebek öldü

Bu nasıl vicdansızlık! Buz gibi havada çırılçıplak araziye terk edilen bebek öldü

Sivas'ta Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arazide yeni doğmuş erkek bebek çırılçıplak halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti. Polis ekipleri bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığı araştırıyor.

Bu nasıl vicdansızlık! Buz gibi havada çırılçıplak araziye terk edilen bebek öldü

Sivas'ta Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde otopark olarak kullanılan boş bir araziye bırakılan bebek vatandaşlar tarafından bulundu.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu.

SOĞUKTA BIRAKILAN BEBEĞİN ACI SONU

Hayati tehlikesi olan bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, bebeği boş arsaya bırakan şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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