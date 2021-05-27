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  3. Bu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attı

Bu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attı

Gaziosmanpaşa'da yaşanan kan donduran olayda gece saatlerinde doğum yapan kadın, bebeğini çöp konteynerine attı. Dehşet veren o anların görüntüleri görenlerin içini parçaladı.

Bu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attı

Gaziosmanpaşa'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kadın gece saatlerinde doğum yaparak bebeğini çöpe attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLAR ÇÖPTEN GELEN AĞLAMA SESLERİNİ DUYDU

Gece saatlerinde doğum yapan kadın, bebeğini çarşafa sararak günün ilk ışıklarıyla birlikte dışarı çıktı. Vicdansız kadın çarşafa sardığı bebeği çöp konteynerine atarak evine döndü. Çöpten ağlama sesleri yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.  Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, bezlere sarılı bebeği çöpe atarak, geri dönmesi yer alıyor.

Bu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attı

"BABAMDAN KORKTUĞUM İÇİN YAPTIM"

Polis ekipleri tarafından tespit edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attıBu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attıBu nasıl vicdansızlık! Yeni doğan bebeğini çöpe attı

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