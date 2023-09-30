Bu otomobili trafikte görenler şaşkına dönüyor, dönüp bir daha bakıyor!

Sakarya'da bir otomobil modifiye edilerek tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde asfaltdan ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor. dönüp bir daha bakmasına neden oluyor.

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Bu otomobili trafikte görenler şaşkına dönüyor, dönüp bir daha bakıyor! 1

Sakarya'da tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor. Trafiği tehlikeye atan bu otomobil şehrin farklı noktalarında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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