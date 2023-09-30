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Bu otomobili trafikte görenler şaşkına dönüyor, dönüp bir daha bakıyor!
Sakarya'da bir otomobil modifiye edilerek tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde asfaltdan ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor. dönüp bir daha bakmasına neden oluyor.
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