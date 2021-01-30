'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçları yayımlandı: O partinin oy oranında çarpıcı düşüş!

Muhalif partiler tarafından sıklıkla gündeme getirilen 'erken seçim' görüşüne keskin bir dille net yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını belirtti. Kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını şimdiden tutmaya karar vererek seçim anketlerine girişti.

Bu araştırma şirketlerinden biri olan ADA Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2021" başlıklı anketinden çıkan sonuçlarda çarpıcı detay gözlerden kaçmadı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorulu anketin katılımcılarından yüzde 48,3'ü Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirtirken AK Parti'ye verilen oy oranı ise yüzde 38,7 oldu. MHP'nin oyu ise yüzde 9,6'da kaldı.

CHP'NİN OYLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ankete göre AK Parti'yi yüzde 19,8'la CHP takip etse de ana muhalefet partisinin son zamanlarda yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlara göre bir düşüş yaşadığı görülüyor. Ankette CHP'yi takip eden İYİ Parti yüzde 11,5, HDP ise yüzde 9.5 oy oranına sahip.

"YENİ PARTİLER BEKLENTİLERİN ALTINDA"

Ankette dikkat çeken bir diğer nokta ise Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin istenen çıkışı yapamamaları oldu. Özellikle Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde oy kaybı gözlerden kaçmadı. Gelecek Partisi yüzde 1,8 oy alırken Deva Partisi yüzde 2.5'ta kaldı.

CHP'den ayrılarak başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce'nin kuracağı parti ise ilk defa bir ankette yer aldı. Buna göre İnce'nin ilk anketinde aldığı oy oranı yüzde 2,7 oldu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2